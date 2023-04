Soffri troppo il caldo? Attenzione alla multa di 400 euro: cosa sta per succedere (Di lunedì 17 aprile 2023) L’aria condizionata è un grande alleato per combattere il caldo estivo, ma un uso sconsiderato può far incorrere in pesanti sanzioni. Con l’arrivo del caldo, l’uso dell’aria condizionata diventa sempre più frequente. Tuttavia, è importante tenere a mente che l’uso eccessivo dell’aria condizionata può aumentare il consumo di carburante dell’auto e quindi contribuire all’inquinamento dell’aria. Oltre a queste controindicazioni, gli automobilisti devono fare Attenzione anche a un nuovo provvedimento, che rischia di far pagare multe particolarmente alte. Usare l’aria condizionata in maniera sconsiderata può portare a multe molto salate – ilovetrading.itAlcune volte, infatti, possiamo commettere errori inconsapevoli che sono punibili con sanzioni previste dal Codice della Strada. Con l’arrivo del caldo, l’utilizzo dell’aria ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 17 aprile 2023) L’aria condizionata è un grande alleato per combattere ilestivo, ma un uso sconsiderato può far incorrere in pesanti sanzioni. Con l’arrivo del, l’uso dell’aria condizionata diventa sempre più frequente. Tuttavia, è importante tenere a mente che l’uso eccessivo dell’aria condizionata può aumentare il consumo di carburante dell’auto e quindi contribuire all’inquinamento dell’aria. Oltre a queste controindicazioni, gli automobilisti devono fareanche a un nuovo provvedimento, che rischia di far pagare multe particolarmente alte. Usare l’aria condizionata in maniera sconsiderata può portare a multe molto salate – ilovetrading.itAlcune volte, infatti, possiamo commettere errori inconsapevoli che sono punibili con sanzioni previste dal Codice della Strada. Con l’arrivo del, l’utilizzo dell’aria ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lightfairyxoxo : @actuallynda Io al tempo ancora non seguivo come ora quindi non la conoscevo però si è dura tifare certe ginnaste perché soffri troppo - Swiety000 : @EdoardoMecca1 Giocheremo con un centrocampista in più ed andrà meglio. Oggi se vuoi fare il 343 ti occorre uno din… - dilorenziano : @Ausiliolove La soffri troppo quella squadra - IlBenzemiano : @Giulius888 @Guemudrykiano La soffri troppo la franchigia più grande della storia della National Basketball Association - quelladelginn : RT @l_vckystrike: comunque mi pesa troppo non dirvi: 'se sei insicura non posti il tuo corpo' = se sei depressa non puoi essere felice, se… -