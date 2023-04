Smettetela Myrta Merlino sbotta su Calenda | la strigliata in diretta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 aprile 2023) Carloe Matteo Renzi hanno divorziato (politicamente) nella maniera più chiassosa, indecente e becera possibile. Per loro stessa ammissione, le divergenze non sono politiche bensì economiche: hanno rotto sui fondi spettanti a Italia Viva piuttosto che ad Azione. Se ne parla a “L'Aria che Tira”, il talk mattutino di La7, lunedì 17 aprile. Massimo Cerno, giornalista ed ex esponente Pd, non ha usato giri di parole: “Mi dispiace per chi ci ha creduto,si è fatto fregare da Renzi”. Critiche simili da Giorgio Mulé. Ma ecco il colpo di scena: il fondatore di Azione si è materializzato sul ledwall. L'ex ministro era in motorino e si era fermato a parlare con i giornalisti romani (bocca cucita su Renzi: “Non ho niente da dire”). La conduttriceha ironizzato: “Lo sa che è molto morettiano con il ...