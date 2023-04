Smartphone, non ci crederete ma l’inventore continua ad usarne uno vecchio (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Martin Cooper, l’inventore del cellulare, ritiene che i futuri Smartphone verranno impiantati sotto la pelle, ma al contempo apprezza ancora i dispositivi mobili attuali. In un’intervista, Cooper ha rivelato di comprare un nuovo iPhone ogni anno e di usare quotidianamente l’Apple Watch per le sue attività giornaliere. Ha ammesso, con umorismo, di non essere mai abile quanto i suoi nipoti nell’utilizzo delle app. Smartphone: quale dispositivo utilizza? Cooper utilizza il suo iPhone principalmente per comunicare con familiari e amici, inviare messaggi e controllare apparecchi acustici. Sottolinea l’importanza degli Smartphone nella società, poiché sono diventati un’estensione degli utenti e possono contribuire a combattere le malattie. Grazie a dispositivi indossabili come l’Apple Watch, infatti è ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Martin Cooper,del cellulare, ritiene che i futuriverranno impiantati sotto la pelle, ma al contempo apprezza ancora i dispositivi mobili attuali. In un’intervista, Cooper ha rivelato di comprare un nuovo iPhone ogni anno e di usare quotidianamente l’Apple Watch per le sue attività giornaliere. Ha ammesso, con umorismo, di non essere mai abile quanto i suoi nipoti nell’utilizzo delle app.: quale dispositivo utilizza? Cooper utilizza il suo iPhone principalmente per comunicare con familiari e amici, inviare messaggi e controllare apparecchi acustici. Sottolinea l’importanza deglinella società, poiché sono diventati un’estensione degli utenti e possono contribuire a combattere le malattie. Grazie a dispositivi indossabili come l’Apple Watch, infatti è ...

