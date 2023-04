Smart #3 - La prima Suv-coupé (Di lunedì 17 aprile 2023) La Smart ha tolto i veli al secondo modello della sua nuova fase di vita: si tratta della #3, la prima "sport utility-coupé" del marchio oggi gestito da una joint venture paritetica tra la cinese Geely e la tedesca Mercedes. Sportiveggiante e premium. Il nuovo modello, esclusivamente elettrico, è caratterizzato da un'interpretazione ancora più dinamica del linguaggio stilistico sviluppato dal design team della Casa tedesca a partire dalla #1: le linee sono morbide e fluide, ma presentano degli elementi volti a migliorare le performance aerodinamiche (il coefficiente di resistenza all'avanzamento è di 0,27) e a sottolineare l'anima da coupé del nuovo modello, quantomento rispetto agli stilemi della vettura presentata lo scorso settembre. In tale quadro spiccano i fari a Led CyberSparks dalla forma slanciata, il muso a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 aprile 2023) Laha tolto i veli al secondo modello della sua nuova fase di vita: si tratta della #3, la"sport utility-" del marchio oggi gestito da una joint venture paritetica tra la cinese Geely e la tedesca Mercedes. Sportiveggiante e premium. Il nuovo modello, esclusivamente elettrico, è caratterizzato da un'interpretazione ancora più dinamica del linguaggio stilistico sviluppato dal design team della Casa tedesca a partire dalla #1: le linee sono morbide e fluide, ma presentano degli elementi volti a migliorare le performance aerodinamiche (il coefficiente di resistenza all'avanzamento è di 0,27) e a sottolineare l'anima dadel nuovo modello, quantomento rispetto agli stilemi della vettura presentata lo scorso settembre. In tale quadro spiccano i fari a Led CyberSparks dalla forma slanciata, il muso a ...

