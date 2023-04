Siria | Usa | ' ucciso leader Isis | pianificava attacchi in Europa'

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il comando centrale Usa (Centcom) ha affermato di aver, e non catturato come in precedenza riportato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, un dirigente dell'nel nord ...

Il comando centrale Usa (Centcom) ha affermato di aver ucciso, e non catturato come in precedenza riportato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, un dirigente dell'Isis nel nord della Siria al confine con la Turchia. Gli Stati Uniti affermano che un "alto leader dello stato islamico" (Isis) è stato ucciso in un raid con elicotteri in Siria: secondo il Comando Centrale americano, era coinvolto nella "pianificazione di attacchi terroristici in Medio Oriente e in Europa". Il blitz nelle prime ore di questa mattina. Uccisi anche altri miliziani.

Il comando centrale Usa (Centcom) ha affermato di aver ucciso, e non catturato come in precedenza riportato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, un dirigente dell'Isis nel nord de ...Ad annunciarlo è stato il Comando centrale americano. Nell'Est del Paese mediorientale si combatte intanto la "guerra dei tartufi" ...