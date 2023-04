(Di lunedì 17 aprile 2023) "Ci siamo spostati tre volte prima di venire qui. Ero sola, non mi sono preoccupata di me ma dei miei figli, ma per fortuna ora sono salvi". "Io sono una persona malata, ho il diabete e ho avuto un ...

Non ricordo un momento peggiore di questo per la", dicono gli sfollati. 17 aprile 2023...nel Regina Caeli di ieri - se siamo disposti ad aprire le braccia a chi è ferito dalla, senza ... ma ben lontani dagli oltre 170mila sbarchi dal 2014, in buona parte dae da Stati africani, e ...... tra ucraini accolti dalla Comunità di Sant'Egidio ed altri rifugiati provenienti dallae ... E abbraccia la nostra, abbraccia i feriti, i dispersi, i prigionieri, chi è profugo e lontano da ...

Siria, la vita nel centro accoglienza di Latakia: "Vorremmo una casa ..."

'Ci siamo spostati tre volte prima di venire qui. Ero sola, non mi sono preoccupata di me ma dei miei figli, ma per fortuna ora sono salvi'. 'Io ...Uno stimolo per tutti a riflettere sulle ferite dei nostri tempi, a partire dalla situazione dei migranti, che continuano a morire in mare in cerca di futuro, e del contrasto al fenomeno della povertà ...