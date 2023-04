Siria, gli Usa annunciano l'uccisione di un leader dell'Isis (Di lunedì 17 aprile 2023) Il comando centrale Usa (Centcom) ha affermato di aver ucciso un dirigente dell'Isis nel nord della Siria al confine con la Turchia, nel villaggio di Al Suwaydah, affermando che si tratta di un "... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Il comando centrale Usa (Centcom) ha affermato di aver ucciso un dirigentenel nordal confine con la Turchia, nel villaggio di Al Suwaydah, affermando che si tratta di un "...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sedicizero : RT @denti_emanuele: @AgainCarlakak ESCI DALLA NATO...!! SEI ANCÒRA IN TEMPO...!! PRIMA...(PERÒ) PREPARA GLI ACCAMPAMENTI (LONTANI DAGLI EDI… - paolo_arcaro : RT @FmMosca: Mi viene da vomitare. Ma come cazzo si fa a mandare armi a chi le usa poi per bombardare chiese piene di fedeli? MELONI È COST… - 06ParAnt13 : RT @13BigAndo13: @Betty36174919 Per sconfiggere ???? la ???? sperava nell'indifferenza della comunità internazionale,la stessa indifferenza che… - StefanoSerafi11 : RT @MelgerTina: Il #17aprile1946 la Francia occupante lascia definitivamente la #Siria. Dal 2011, gli 'esportatori di democrazia' USA, Isra… - gardahealth : RT @SAntonio10273: ??????... PERCHÉ SE GLI USA OCCUPANO LA SIRIA NON CI SONO INCRIMINAZIONI? GLI STATI UNITI OCCUPANO ILLEGALMENTE IL NORD DE… -