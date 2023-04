Simone Antolini e il fidanzato Alessandro Cecchi Paone quanti anni di differenza hanno? Qual è la sua data di nascita? (Di lunedì 17 aprile 2023) Simone Antolini è conosciuto per essere il giovanissimo fidanzato del noto conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone. Sapete quanti anni di differenza intercorrono tra i due? Scopriamo di seguito tutti i dettagli della loro storia d’amore! Leggi anche: Alessandro Cecchi Paone: quanti anni ha? Età, ex moglie, fidanzato, padre, altezza, Instagram Venuto alla ribalta come compagno... Leggi su donnapop (Di lunedì 17 aprile 2023)è conosciuto per essere il giovanissimodel noto conduttore televisivo. Sapetediintercorrono tra i due? Scopriamo di seguito tutti i dettagli della loro storia d’amore! Leggi anche:ha? Età, ex moglie,, padre, altezza, Instagram Venuto alla ribalta come compagno...

