Simona Ventura: “Le coltellate a mio figlio, la sliding door della mia vita” (Di lunedì 17 aprile 2023) Come ogni domenica anche ieri Simona Ventura era tra i protagonisti di Che Tempo Che Fa e proprio da Fazio ha confermato che prossimamente sposerà il suo compagno Giovanni Terzi. “Mi sposo sì. Certo che lui lo sa che ci sposiamo. Ci organizza tutto Enzo Miccio è verissimo. Se vivo nella stessa casa con Giovanni Terzi? Certo. Vivo nel peccato? Vabbè. Ha detto che deve fare le cose con il ritmo che vuole lui. Me l’ha già chiesto. ne avevamo parlato tre anni fa. Avevamo deciso una data e poi è scoppiata una pandemia. Poi abbiamo deciso una seconda data ed è scoppiata la guerra in Ucraina e adesso abbiamo fissato…”. Come ben sappiamo, la 58 enne Simona Ventura ha due figli di 24 e 23 anni, Niccolò e Giacomo, avuti dall’ex marito Stefano Bettarini. Nel 2018 ci fu quella tremenda aggressione a Niccolò, fuori da una discoteca ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) Come ogni domenica anche ieriera tra i protagonisti di Che Tempo Che Fa e proprio da Fazio ha confermato che prossimamente sposerà il suo compagno Giovanni Terzi. “Mi sposo sì. Certo che lui lo sa che ci sposiamo. Ci organizza tutto Enzo Miccio è verissimo. Se vivo nella stessa casa con Giovanni Terzi? Certo. Vivo nel peccato? Vabbè. Ha detto che deve fare le cose con il ritmo che vuole lui. Me l’ha già chiesto. ne avevamo parlato tre anni fa. Avevamo deciso una data e poi è scoppiata una pandemia. Poi abbiamo deciso una seconda data ed è scoppiata la guerra in Ucraina e adesso abbiamo fissato…”. Come ben sappiamo, la 58 enneha due figli di 24 e 23 anni, Niccolò e Giacomo, avuti dall’ex marito Stefano Bettarini. Nel 2018 ci fu quella tremenda aggressione a Niccolò, fuori da una discoteca ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Giovanni Terzi e Simona Ventura si sposano: le rivelazioni prima del matrimonio #Terzi #Giovanni #e #Ventura… - EnfantProdige : RT @fabriziomico: @EnfantProdige No, stranamente l'ha citata e ha rischiato di far tradire Simona Ventura quando le ha chiesto se fosse lei… - fabriziomico : @EnfantProdige No, stranamente l'ha citata e ha rischiato di far tradire Simona Ventura quando le ha chiesto se fosse lei Stella... - King424392 : Lapo che accontenta Fabio con i cigni come bomboniera per Simona Ventura @chetempochefa #CTCF #chetempochefa - PhOnTaNeLlA1 : A me dispiace notare una Simona Ventura più appannata, meno presente. #CTCF -

Incidente band Citofonare Rai2: dispiaciute Simona Ventura e Paola Perego Diretta non facile per uno dei componenti del gruppo Isoladellerose quella di oggi, domenica 16 aprile 2023: nel programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura , il batterista della band si è presentato infatti con il collare. Dopo l'introduzione e i saluti iniziali, prima di dare il via ufficiale alla puntata, la Perego ha detto: 'Vorrei ... Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 16 aprile 2023 Chiuderà la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica , Gigi Marzullo , Simona Ventura , la Signora Coriandoli . Ospiti : Alessandro Borghese , protagonista della seconda edizione di ... Oroscopo Simon & the stars, Citofonare Rai2: classifica settimana 17 - 23 aprile Ultimo giorno della settimana e si rinnova l'imperdibile appuntamento con Citofonare Rai2 , il programma domenicale condotto da Simona Ventura e Paola Perego . Nel corso della puntata è intervenuto come sempre anche l'esperto di astri Simon & the stars, l'astrologo che ha svelato gli ultimi aggiornamenti riguardo alla ... Diretta non facile per uno dei componenti del gruppo Isoladellerose quella di oggi, domenica 16 aprile 2023: nel programma condotto da Paola Perego e, il batterista della band si è presentato infatti con il collare. Dopo l'introduzione e i saluti iniziali, prima di dare il via ufficiale alla puntata, la Perego ha detto: 'Vorrei ...Chiuderà la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica , Gigi Marzullo ,, la Signora Coriandoli . Ospiti : Alessandro Borghese , protagonista della seconda edizione di ...Ultimo giorno della settimana e si rinnova l'imperdibile appuntamento con Citofonare Rai2 , il programma domenicale condotto dae Paola Perego . Nel corso della puntata è intervenuto come sempre anche l'esperto di astri Simon & the stars, l'astrologo che ha svelato gli ultimi aggiornamenti riguardo alla ... Giovanni Terzi e Simona Ventura si sposano: le rivelazioni Biccy Simona ventura, l’annuncio ufficiale: a Che Tempo che Fa la grande notizia Tra gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa, anche ieri Simona Ventura ha presenziato allo storico tavolo di Fabio Fazio nella serata di Rai Tre. Proprio in ... Ed Sheeran a “Che Tempo Che fa” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ... Tra gli ospiti fissi di Che Tempo Che Fa, anche ieri Simona Ventura ha presenziato allo storico tavolo di Fabio Fazio nella serata di Rai Tre. Proprio in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...