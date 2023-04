Simeoni | «Feci il record del mondo col ciclo | non stavo in piedi Berruti mi offrì un bicchiere di Bonarda»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 aprile 2023) Emanuela Audisio intervista Saraper La Repubblica. Mercoledì lacompirà 70 anni. A differenza di molti campioni dello sport, oggi non fa la dirigente. «Io no, le altre sì. Federica Pellegrini come atleta siede al Cio, Silvia Salis, ex martellista, è vicepresidente Coni, Stefano Mei guida la federazione di atletica. Canottieri e schermidori hanno anche loro posti di rilievo. Ma a me fare la donna immagine non interessava, la proposta era quella, essere una figurina, non quella di entrare nella stanza dei bottoni. Quella opportunità non c’è mai stata. Anzi volessero farmi un regalo per i miei 70 anni chiederei loro: perché? Ma dubito della loro sincerità». Allaviene chiesto se si piaceva. Risponde: «Ammiravo le Kessler, non mi sentivo Claudia Schiffer, ero più Pippi Calzelunghe. Molto a disagio con le mie gambe, ...