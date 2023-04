Silvio Berlusconi, Zangrillo: "La risposta alle cure ha consentito il trasferimento" (Di lunedì 17 aprile 2023) Il bollettino è firmato dai professori Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e primario di anestesia e rianimazione cardiochirurgica, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) Il bollettino è firmato dai professori Alberto, medico personale die primario di anestesia e rianimazione cardiochirurgica, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raffae… - repubblica : Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva: ora è ricoverato in un reparto ordinario del San Raffaele - LaVeritaWeb : Smentite dai pm le voci sui soldi in nero a Salvatore Baiardo. Che però è stato perquisito nella inchiesta su Silvi… - dariodangelo91 : ?????? Bollettino #Berlusconi: 'Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento… - you_trend : Cresce la fiducia in Silvio #Berlusconi nei giorni successivi al suo ricovero (+4%), e risalgono i giudizi anche su… -