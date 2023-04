Silvio Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo: "La ripresa è lenta ma costante” (Di lunedì 17 aprile 2023) "Posso dire che la ripresa è costante anche se lenta”. Paolo Berlusconi all'uscita dell'ospedale San Raffaele ha parlato così delle condizioni di salute del fratello Silvio. “Siamo molto fiduciosi e grazie soprattutto al team di medici e di infermieri che lo stanno accudendo in modo eccezionale, come d'altronde si merita. Di spirito è forte, ha una volontà ferrea, è incredibile”. Paolo Berlusconi ha sottolineato di aver parlato "su autorizzazione del professor Zangrillo", cioè del primario di terapia intensiva che è anche medico personale dell'ex premier, che è ricoverato per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. L'ex premier da ieri non si trova più nel reparto di ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 aprile 2023) "Posso dire che laanche se”.all'uscita dell'ospedale San Raffaele ha parlato così delle condizioni di salute del. “Siamo molto fiduciosi e grazie soprattutto al team di medici e di infermieri che lo stanno accudendo in modo eccezionale, come d'altronde si merita. Di spirito è forte, ha una volontà ferrea, è incredibile”.ha sottolineato di aver parlato "su autorizzazione del professor Zangrillo", cioè del primario di terapia intensiva che è anche medico personale dell'ex premier, che èper curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. L'ex premier da ieri non si trova più nel reparto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? Nelle ultime due settimane la #Lega ha perso quasi un punto, a vantaggio soprattutto di #ForzaItalia, che guadagn… - LaVeritaWeb : Dopo 12 giorni di ricovero per le conseguenze della leucemia, Silvio va in reparto ordinario. Alberto Zangrillo: «C… - Italiantifa : Ogni giorno milioni di persone lottano contro la Leucemia.Ora dico che umanamente non gli auguriamo nessun male,ma… - SkyTG24 : Silvio Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo: 'La ripresa è lenta ma costante” - fabridel : RT @Antonio_Tajani: Ringrazio @ManfredWeber che in apertura della riunione ha espresso auguri di pronta guarigione a Silvio #Berlusconi. Ho… -