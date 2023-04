Silvio Berlusconi prepara il «discorso della resurrezione» per la convention di Forza Italia: «Dite a tutti che il 5 maggio ci sarò» (Di lunedì 17 aprile 2023) Sommerso dai messaggi, alcuni mandati direttamente a Silvio Berlusconi, altri recapitati a lui tramite Marta Fascina ormai ufficiale di collegamento tra il Cavaliere e Forza Italia. E i messaggi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 aprile 2023) Sommerso dai messaggi, alcuni mandati direttamente a, altri recapitati a lui tramite Marta Fascina ormai ufficiale di collegamento tra il Cavaliere e. E i messaggi...

