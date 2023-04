(Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo 12 giorni di ricovero,hato il reparto di. L’ex premier è arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano lo scorso 5 aprile insieme alla compagna Marta Fascina, per curare un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. “Si è assistito a un ulteriore costante miglioramento”, si leggeva nell’ultimo bollettino L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Smentite dai pm le voci sui soldi in nero a Salvatore Baiardo. Che però è stato perquisito nella inchiesta su Silvi… - Agenzia_Ansa : Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raffae… - repubblica : Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva: ora è ricoverato in un reparto ordinario del San Raffaele - frances22780122 : RT @ardigiorgio: Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva. Forza Presidente!!! L’amore vince sempre sull’invidia e sull’odio ?????? - sportli26181512 : #Governance #Notizie Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva: Dopo 12 giorni di ricovero, Silvio Berlusconi h… -

Dopo dodici giornilascia la terapia intensiva. Ieri, infatti, il leader azzurro è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria dell'ospedale San Raffaele a Milano. Da quanto si apprende, il via ...Prima di fargli vedere la foto in cui, a dire di Baiardo, compaiono, Giuseppe Graviano e il generale Francesco Delfino , l'uomo che ha 'predetto' la fine della latitanza di Matteo ...... Dietro della sospensione di Massimo Giletti ci sarebbe una foto, mai trovata dalla Dda, dicon l'allora generale dei carabinieri Francesco Delfino e il boss di Cosa nostra Giuseppe ...

Come sta oggi Silvio Berlusconi: gli ultimi aggiornamenti di lunedì 17 aprile sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato al ...La figlia Marina, Fedele Confalonieri e il fratello Paolo in visita. È atteso per oggi un nuovo bollettino medico ...