Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva, ecco come sta

il leader di Forza Italia, ricoverato dallo scorso 5 aprile Secondo quanto si apprende dalla maggiori testate giornalistiche, Silvio Berlusconi è uscito dal reparto di terapia intensiva per essere trasferito ad uno di degenza ordinaria. Nella serata di ieri, poi, è arrivata la conferma del fratello Paolo, che ai cronisti ha detto: «Tutto bene. Piano piano». Poi ha aggiunto: «Vi auguro di finire presto questo vostro lavoro: vuol dire che va tutto bene». L'uscita dal reparto di terapia intensiva è sicuramente un segnale positivo, anche se c'è ancora molta cautela intorno alle condizioni di salute di Berlusconi. Oggi, lunedì 17 aprile, dovrebbe essere diramato un nuovo bollettino medico, in cui verranno dichiarate le attuali condizioni del leader di Forza Italia.

