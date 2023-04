Silvio Berlusconi, ecco cosa dice il nuovo bollettino medico (Di lunedì 17 aprile 2023) appena diramato e firmato da Zangrillo e Ciceri È stato appena diramato i nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dal 5 aprile in seguito a una polmonite, complicanza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. dice il bollettino, riportato dal Corriere della Sera: «Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali». Il bollettino è firmato da Alberto Zangrillo primario di Terapia intensiva e medico personale di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 aprile 2023) appena diramato e firmato da Zangrillo e Ciceri È stato appena diramato isulle condizioni di salute del leader di Forza Italia,, ricoverato al San Raffaele di Milano dal 5 aprile in seguito a una polmonite, complicanza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.il, riportato dal Corriere della Sera: «Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidentein un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali». Ilè firmato da Alberto Zangrillo primario di Terapia intensiva epersonale di ...

