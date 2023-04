‘Siamo la polizia | i non residenti devono lasciare la casa’ | i manifesti falsi della pandemia ridiventano virali

‘Siamo la polizia, i non residenti devono lasciare la casa’: i manifesti (falsi) della pandemia (ri)diventano virali (Di lunedì 17 aprile 2023) Da ormai diverse ore, tornano a girare sul web e nelle chat di Whatsapp dei cartelli firmati “polizia” o “Ministero dell’Interno”, che menzionerebbero come i “non residenti devono lasciare la casa”. Messaggi che hanno allarmato tutti, con tanti Comitati di Quartiere che addirittura hanno interpretato quelle locandine come una potenziale truffa dei ladri agli abitanti delle loro zone, magari cercando una scusa per entrare nelle case e svaligiarle. Fortunatamente nulla di tutto ciò è vero, considerato come la locandina sia vecchia e fu utilizzata all’inizio della pandemia di Covid-19 per ufficializzare il periodo di lockdown. La locandina che ha allarmato i cittadini di Roma e provincia I messaggi hanno invaso i gruppi dei CdQ presenti sul territorio di Ladispoli, i Castelli Romani, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Da ormai diverse ore, tornano a girare sul web e nelle chat di Whatsapp dei cartelli firmati “” o “Ministero dell’Interno”, che menzionerebbero come i “nonla casa”. Messaggi che hanno allarmato tutti, con tanti Comitati di Quartiere che addirittura hanno interpretato quelle locandine come una potenziale truffa dei ladri agli abitanti delle loro zone, magari cercando una scusa per entrare nelle case e svaligiarle. Fortunatamente nulla di tutto ciò è vero, considerato come la locandina sia vecchia e fu utilizzata all’iniziodi Covid-19 per ufficializzare il periodo di lockdown. La locandina che ha allarmato i cittadini di Roma e provincia I messaggi hanno invaso i gruppi dei CdQ presenti sul territorio di Ladispoli, i Castelli Romani, ...

