Si trova a tu per tu con un orso nel cortile di casa: i due si fissano e si spaventano a vicenda. La scena ripresa in un video (Di lunedì 17 aprile 2023) Si stava rilassando nel cortile di casa, sulla sdraio, col cellulare in mano, quando a un certo punto, alla sua destra, è spuntato un orso. È successo a David Oppenheimer nella sua casa ad Asheville, in North Carolina. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza dell’uomo: i due, per qualche secondo si fissano, poi l’orso, spaventato, scappa. video Facebook/David Oppenheimer L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Si stava rilassando neldi, sulla sdraio, col cellulare in mano, quando a un certo punto, alla sua destra, è spuntato un. È successo a David Oppenheimer nella suaad Asheville, in North Carolina. Laè statadalle telecamere di sicurezza dell’uomo: i due, per qualche secondo si, poi l’, spaventato, scappa.Facebook/David Oppenheimer L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Marchegiani: “Ma scherziamo veramente? Ma scherziamo? Ma uno deve sacrificare un sogno come la Champions League per… - greenMe_it : La LAV trova un rifugio per ospitare l’orsa JJ4 e salvarla dall’abbattimento - Giorgiolaporta : @sbonaccini Non scrivo per Corriere, Repubblica, Stampa etc. Se trova vergognosi titoli e articoli li faccia rettif… - Italobalbo69 : @Libero_official Il vizio di denigrare le persone, è sbagliato. Nella signora della Garbatella, guardiamo i lati po… - Valessiabi : RT @4zampeinvolo: PONGO LA NOSTRA NEW ENTRY . FATEVI AVANTI !!! ???????? ??Maschio ??2 Anni ??Taglia MEDIA ??Si trova in stallo in Sicilia Pe… -