“Si sono lasciati”. Bomba su Luca Salatino e Soraia Allam: “Lei l’hanno vista” (Di lunedì 17 aprile 2023) Non resta che i protagonisti della fine di questa relazione sentimentale ne diano conferma. Sembra tutto già chiaro, purtroppo per i seguaci della coppia creata nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Non solo. Uno tra Soraia Allam Ceruti e l’ex volto del GF Vip, Luca Salatino, avrebbe già un’altra persona. Pensare che Luca Salatino aveva accusato la mancanza della fidanzata sin da dopo la prima notte al GF Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne non faceva che piangere, i tentativi di consolarlo del resto del cast non bastavano. Tanto che ha abbandonato proprio per Soraia Allam Ceruti. Oggi c’è un terzo ed è finita. Luca Salatino e Soraia Allam, il gossip sul ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 17 aprile 2023) Non resta che i protagonisti della fine di questa relazione sentimentale ne diano conferma. Sembra tutto già chiaro, purtroppo per i seguaci della coppia creata nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Non solo. Uno traCeruti e l’ex volto del GF Vip,, avrebbe già un’altra persona. Pensare cheaveva accusato la mancanza della fidanzata sin da dopo la prima notte al GF Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne non faceva che piangere, i tentativi di consolarlo del resto del cast non bastavano. Tanto che ha abbandonato proprio perCeruti. Oggi c’è un terzo ed è finita., il gossip sul ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Si sono conosciuti il 15 agosto del 1969 a Woodstock e da allora non si sono più lasciati. Fino al 2019, Judy e Jer… - fanpage : Alessandra Mastronardi sposerà Gianpaolo Sannino, conosciuto 17 anni fa: “Ci siamo conosciuti diciassette anni fa,… - VanityFairIt : Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti,… - sofiamolinaj : @Daisy_2605 Io credo che il suo principale obiettivo sia proprio questo, far passare male Luca pubblicamente. Da qu… - Angela_sck : @Angelasck Per me non ci sono teorie. Si sono lasciati male e sinceramente se tolgono o non tolgono le foto a me no… -

Inaugurato Centro Sociale Rachele Izzo a Mercogliano. Pagine di studi e ricerche di approfondimento sono state oggi lasciati a disposizione della storia mercoglianese. " Importante il segnale che volevamo trasmettere " ha continua D'Alessio - per ... Ricerca proattiva: la ricetta di Gartner per il talent shortage IT Non sono due eccezioni: Salesforce ha tagliato il 10% della propria forza lavoro, Microsoft ha ... solo due mesi prima, ne aveva già lasciati a casa altri 11.000. Tutte hanno puntato però sui talenti ... Milano Design Week, le novità Villeroy & Boch ... a contatto con la Natura La ricerca di una forma perfetta: questo è stato il punto di partenza per il duo di designer kaschkasch che per la nuova collezione Antao si sono lasciati ispirare dalla ... Pagine di studi e ricerche di approfondimentostate oggia disposizione della storia mercoglianese. " Importante il segnale che volevamo trasmettere " ha continua D'Alessio - per ...Nondue eccezioni: Salesforce ha tagliato il 10% della propria forza lavoro, Microsoft ha ... solo due mesi prima, ne aveva giàa casa altri 11.000. Tutte hanno puntato però sui talenti ...... a contatto con la Natura La ricerca di una forma perfetta: questo è stato il punto di partenza per il duo di designer kaschkasch che per la nuova collezione Antao siispirare dalla ... Luca Salatino e Soraya si sono lasciati Ecco cosa dicono i rumors Tag24