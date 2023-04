Si riparte alla Défi Atlantique | Bona e Beccaria subito nei primi tre

(Di lunedì 17 aprile 2023) Archiviata la prima parte della2023, sicon la seconda tappa, che vede nuovamente scattare per le prime posizione i due italiani Ambrogioe Alberto. 1290 miglia teoriche, condizioni meteo come da copione almeno nella prima parte della regata, prua su Cabo Finisterre prima di infilarsi nel Golfo di Biscaglia e raggiungere il traguardo posto a La Rochelle, in Francia., si: riparazioni su IBSA eGrande La partenza è avvenuta alle ore 13 a Horta, nelle Azzorre (alle 15 italiane). Al fianco di Alberto, che ha chiuso terzo la prima parte di regata a bordo di IBSA, troviamo Pablo Santurde del Arco e Pietro Luciani. “Abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Caso plusvalenze, riparte l'inchiesta sull'affare #Osimhen. La Guardia di Finanza è stata nella sede della Turris… - VetrinaToscana : RT @FSToscana: Riparte #SarcignoTour con i Mollica’s, giunta alla sua 3°edizione. Ad accompagnarli @VetrinaToscana, il progetto di Regione… - ComunediCuneo : Ambasciatore porta... storie! A Cuneo Sud | letture per bambini 2-5 anni Venerdì 21 aprile riparte il calendario d… - Alessan59681180 : RT @Michela90465101: Godetevi alla grande le vostre emozioni, si ricomincia. Perchè ogni giorno si rinasce, ogni volta. E tutto riparte da… - Michela90465101 : Godetevi alla grande le vostre emozioni, si ricomincia. Perchè ogni giorno si rinasce, ogni volta. E tutto riparte… -

Mancano ormai poche ore all'inizio della nuova edizione de L'Isola dei Famosi : il reality show, giuntosua diciassettesima edizione,su Canale 5 da lunedì 17 aprile, come sempre in prima serata. Scopriamo dunque tutto quello che c'è da sapere su questa nuova stagione, dai naufraghi agli ...sabato 29 aprile 2023, dalla piccola borgata Alpe Musrai (ad Alpette), APOLIDE DROPS, il ... Unire più arti performative è uno dei marchi di fabbrica di To Locals che grazieventennale ...Sie al 1' ci prova Confalonieri dal limite, con una conclusione che non inquadra lo ... Al 27' cross di Caferri dalla destra, palla davantilinea di porta che capitan Pinto appoggia in ...

Il Challenge Ténéré riparte alla grande da Riotorto [GALLERY] - Sport Moto.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il 17 aprile prende il via su Canale 5 la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi: i concorrenti, la location, quanto dura, dove vederla.