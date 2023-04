Shelton Benjamin | “L’Hurt Business si è sciolto troppo in fretta”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nei duri mesi della pandemia durante il 20 una luce riusciva a brillare in quel di Monday Night Raw, quella del. La stable costituita da Bobby Lashley, MVP,e Cedric Alexander dominò lo show del lunedì sera per diversi mesi, prima di sciogliersi inspiegabilmente e in maniera frettoloso poco dopo che Lashley vinse il titolo WWE. Durante un’intervista con WhatCultureha riflettuto sulla sua permanenza all’interno della stable, ed ha sottolineato come secondo lui essa sia stata sciolta ben prima di quanto avrebbe desiderato. “E’ stata una delle esperienze più belle della mia carriera” E’ stata sicuramente un’esperienza della quale andrò orgoglioso per sempre. E’ finita decisamente prima di quanto avrei desiderato, ma siamo ...