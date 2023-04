Settimana cruciale: tra Viola e Roma occhio a mercoledì 19 (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ANALISI. Si apre una Settimana lunga – oggi la trasferta a Firenze e lunedì prossimo arriva la Roma a Bergamo – e cruciale per il cammino dell’Atalanta. Ma anche per le altre squadre in lotta per conquistare un posto nelle coppe europee della prossima stagione. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ANALISI. Si apre unalunga – oggi la trasferta a Firenze e lunedì prossimo arriva laa Bergamo – eper il cammino dell’Atalanta. Ma anche per le altre squadre in lotta per conquistare un posto nelle coppe europee della prossima stagione.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAVIDE8231460 : RT @Boboj29: Hai perso una partita ok ma questa settimana sara' cruciale per la Juve , il 19 sapremo dei 15 punti e il 20 ritorno con lo Sp… - Cagliari_1920 : Cagliari, settimana cruciale per Pavoletti: l’attaccante osservato speciale di Ranieri #cagliaricalcio… - CagliariNews24 : #Cagliari, settimana cruciale per #Pavoletti: l’attaccante osservato speciale di #Ranieri - webecodibergamo : Si apre una settimana lunga – oggi la trasferta a Firenze e lunedì prossimo arriva la Roma a Bergamo – e cruciale p… - FabioTortorell1 : Sinceramente del pianto di fagioli non mi interessa, questa sarà una settimana cruciale su tanti fronti. #SassuoloJuventus -