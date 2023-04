Serie TV rinnovate e cancellate: tutte le notizie sui serial USA, UK e stranieri (Aprile 2023) (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo stato di tutte le Serie TV americane, inglesi e straniere, aggiornato a Aprile 2023. Anticipazioni sui telefilm rinnovati e cancellati e le novità di questa e la prossima stagione. Tutti i teledipendenti là fuori sanno fin troppo bene quanto è diventato difficile, a volte impossibile, tenere a mente cosa sta succedendo nel panorama televisivo attuale delle Serie americane o inglesi, e non stiamo parlando delle trame o dei colpi di scena dei vari serial, ma di debutti, cancellazioni, conferme, rinnovi e via dicendo. Se prima era già complicato con i network e i canali via cavo, adesso l'entrata in scena di altri tipi di piattaforme di distribuzione ha complicato ulteriormente le cose e tra Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Rakuten TV, Chili, Google Play e molte altre ancora, si … Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo stato dileTV americane, inglesi e straniere, aggiornato a. Anticipazioni sui telefilm rinnovati e cancellati e le novità di questa e la prossima stagione. Tutti i teledipendenti là fuori sanno fin troppo bene quanto è diventato difficile, a volte impossibile, tenere a mente cosa sta succedendo nel panorama televisivo attuale delleamericane o inglesi, e non stiamo parlando delle trame o dei colpi di scena dei vari, ma di debutti, cancellazioni, conferme, rinnovi e via dicendo. Se prima era già complicato con i network e i canali via cavo, adesso l'entrata in scena di altri tipi di piattaforme di distribuzione ha complicato ulteriormente le cose e tra Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Rakuten TV, Chili, Google Play e molte altre ancora, si …

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... missvlou_ : RT @TCDSTV: Oggi è la giornata internazionale del circo e, riflettendo, ho realizzato che il più grande clown della storia sono io. Io, ch… - TCDSTV : Oggi è la giornata internazionale del circo e, riflettendo, ho realizzato che il più grande clown della storia sono… - lecomteyami : Non rinnovate Las Pelotaris perché io non voglio vedere quella serie senza Mario, mi rifiuto, vi cancello per sempr… - Gravityrazio : @fati_flowe Ma ha rating alti comunque sono state rinnovate serie con rating 1/2 - AMarya86 : RT @tveffe: ?? Un particolare riguardante le serie targate Dick Wolf rinnovate dalla NBC. Tutti i telefilm hanno ricevuto un ordine per una… -