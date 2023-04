Serie di Netflix Sex Life

Leggi su serietvinpillole

(Di lunedì 17 aprile 2023) Latelevisiva Sex, ispirata al romanzo di BB Easton 44 Chapters About 4 Men, è stata rilasciata la prima stagione suil 25 giugno 2021. Il cast comprende Sarah Shahi (conosciuta per le sue partecipazioni in Person of Interest, The L Word e Fairly Legal), Mike Vogel (The Brave, Under the Dome) e Adam Demos (Unreal, Janet King). Il personaggio principale dellaè Billie Connelly, una donna che ricorda con nostalgia il suo passato caratterizzato da eccessi. Sex/è stata creata da Stacy Rukeyser, la sceneggiatrice di Unreal. Indice Trama SexTrama seconda stagione Recensione Trama SexLatelevisiva ruota attorno alla figura di Billie Connelly, una donna che svolge il ruolo di moglie, madre e ...