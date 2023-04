Serie C 2022/2023, i verdetti dell’ultima giornata: le combinazioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Ultima giornata di fuoco per la stagione regolare di Serie C 2022/2023. Tra girone A, B e C, le poche cose certe sono le promozioni dirette: FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro hanno già il pass per il campionato cadetto. Per il resto, ci sono tanti piazzamenti ancora in discussione tra playoff, playout e retrocessioni dirette. Ecco il quadro. GIRONE A FeralpiSalò in B. Sette le squadre già qualificate ai playoff: Lecco (61), Pro Sesto (60), Pordenone (59), Vicenza (58), Padova (56), Virtus Verona (55), Arzignano (53) e Novara (52). Le prime quattro sono in corsa per un posto alla fase nazionale. Restano, eccezionalmente, due posizioni, perché il Vicenza, fresco di vittoria in Coppa Italia Serie C, regala un pass in più anche all’undicesima: la situazione di classifica vede Pergolettese a 51, Renate a ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Ultimadi fuoco per la stagione regolare di. Tra girone A, B e C, le poche cose certe sono le promozioni dirette: FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro hanno già il pass per il campionato cadetto. Per il resto, ci sono tanti piazzamenti ancora in discussione tra playoff, playout e retrocessioni dirette. Ecco il quadro. GIRONE A FeralpiSalò in B. Sette le squadre già qualificate ai playoff: Lecco (61), Pro Sesto (60), Pordenone (59), Vicenza (58), Padova (56), Virtus Verona (55), Arzignano (53) e Novara (52). Le prime quattro sono in corsa per un posto alla fase nazionale. Restano, eccezionalmente, due posizioni, perché il Vicenza, fresco di vittoria in Coppa ItaliaC, regala un pass in più anche all’undicesima: la situazione di classifica vede Pergolettese a 51, Renate a ...

