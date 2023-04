Serie B, tre punti di penalizzazione per la Reggina: il motivo (Di lunedì 17 aprile 2023) La FIGC ha sanzionato ufficialmente la Reggina con tre punti di penalizzazione in classifica. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato ufficiale della FIGC sulla Reggina. COMUNICATO – Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:– per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione;– per la società Reggina 1914 Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Dispone la trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 148/TFN-SD alla Procura Federale, per le ragioni di cui inmotivazione L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) La FIGC ha sanzionato ufficialmente lacon trediin classifica. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato ufficiale della FIGC sulla. COMUNICATO – Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:– per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione;– per la società1914 Srl,3 (tre) diin classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Dispone la trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 148/TFN-SD alla Procura Federale, per le ragioni di cui inmotivazione L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Non giocava una partita ai playoff da 2 anni. Il suo ritorno: 38 punti 10/19 da due 3/5 da tre 9/10 ai liberi 5 rim… - mirkonicolino : (#Repubblica) Affare #Osimhen, la Guardia di Finanza fa visita alla Turris, formazione di Serie C, acquisendo i con… - OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - torinotorinista : RT @CalcioFinanza: Stipendi non pagati: tre punti di penalità alla #Reggina. La nuova classifica della #SerieB 2022/23 - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Stipendi non pagati: tre punti di penalità alla #Reggina. La nuova classifica della #SerieB 2022/23 -