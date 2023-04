Serie B, arriva il -3 per la Reggina. Come cambia la classifica (Di lunedì 17 aprile 2023) Un’altra penalizzazione, questa volta in Serie B. A pagare è la Reggina, che oggi per mano del Tribunale federale nazionale si è vista togliere tre punti in classifica che la fanno scivolare dal quinto all’ottavo posto. L’ultimo che garantisce l’accesso ai playoff. Una brutta botta per la squadra di Filippo Inzaghi, che a cinque giornate dalla fine si ritrova con pochissimi punti di vantaggio su Modena, Palermo e Ternana, tutte distanti tre lunghezze. La penalità è stata comminata per via del mancato pagamento dell’Irpef e degli stipendi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2022, la cui scadenza era fissata per il 16 febbraio 2023. Nonostante gli sforzi della difesa, l’udienza svoltasi questa mattina a Reggio Calabria è terminata con una sentenza pesante per il club granata: oltre ai tre punti di penalizzazione in ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Un’altra penalizzazione, questa volta inB. A pagare è la, che oggi per mano del Tribunale federale nazionale si è vista togliere tre punti inche la fanno scivolare dal quinto all’ottavo posto. L’ultimo che garantisce l’accesso ai playoff. Una brutta botta per la squadra di Filippo Inzaghi, che a cinque giornate dalla fine si ritrova con pochissimi punti di vantaggio su Modena, Palermo e Ternana, tutte distanti tre lunghezze. La penalità è stata comminata per via del mancato pagamento dell’Irpef e degli stipendi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2022, la cui scadenza era fissata per il 16 febbraio 2023. Nonostante gli sforzi della difesa, l’udienza svoltasi questa mattina a Reggio Calabria è terminata con una sentenza pesante per il club granata: oltre ai tre punti di penalizzazione in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : A 36 anni di distanza dal film cult con Michael Douglas e Glenn Close che turbò il mondo, arriva su Paramount+ la s… - juventusfc : ??Danilo: « Mi fa molto piacere parlare di Gatti. È un esempio per tutti. Arriva dalla Serie B, non gioca per 7 mesi… - Ftbnews24 : #Fiorentina-Atalanta, Italiano: “Momento positivo, adesso arriva il bello” #Atalanta, Fiorentina, Serie A, Gasperin… - tulliocp : @Mussmauer Perché si arriva alla consapevolezza che il Toro è inutile alla serie A. Lo dico con dispiacere intendiamoci - darkjuubi : Netflix: arriva Joseph Staten dalla serie Halo, per lavorare a un nuovo tripla A - -