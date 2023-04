Serie A | L’Inter si stanca di Lukaku e cerca già un sostituto

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-17 15:47:31 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:è tornato alnella stagione 2022-23 dopo una stagione atipica al Chelsea. La squadra londinese ha deciso di cederlo alper una cifra di 20 milioni di euro. L’attaccante belga non ha avuto le prestazioni attese nel suo secondo periodo e ha segnato solo 7 gol in 24 partite, essendo molto lontano dai 30 gol del 2020-21. Secondo La Gazzetta,non intende Romelucontinuerà la prossima stagione nel Giuseppe Mezza. Il motivo, le sue prestazioni. L’attaccante belga non si è comportato come previsto e alcredono che i 20 milioni di euro investiti per riportarlo dal Chelsea siano stati sprecati. Solo uno straordinario finale ...