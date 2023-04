Serie A, la classifica aggiornata dopo la 30ª giornata: Inter non ripresa (Di lunedì 17 aprile 2023) Il posticipo della trentesima giornata di Serie A evita che l’Inter venga raggiunta in classifica anche dall’Atalanta, fermata dalla Fiorentina (vedi articolo). Non può però essere certo un turno positivo, vista la sconfitta col Monza che ha impedito di scavalcare il Milan finendo a -2 dalla zona Champions League. Serie A 2022-2023 – 30ª giornata Cremonese-Empoli 1-0 4? Dessers Spezia-Lazio 0-3 36? rig. Immobile, 52? Felipe Anderson, 89? Marcos Antonio Bologna-Milan 1-1 1? Sansone, 40? Pobega (M) Napoli-Verona 0-0 Inter-Monza 0-1 78? Caldirola Lecce-Sampdoria 1-1 31? Ceesay, 75? Jesé (S) Torino-Salernitana 1-1 9? Vilhena (S), 57? Sanabria Sassuolo-Juventus 1-0 64? Defrel Roma-Udinese 3-0 37? Bove, 55? Lo. Pellegrini, 91? Abraham Fiorentina-Atalanta 1-1 37? Maehle (A), ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Il posticipo della trentesimadiA evita che l’venga raggiunta inanche dall’Atalanta, fermata dalla Fiorentina (vedi articolo). Non può però essere certo un turno positivo, vista la sconfitta col Monza che ha impedito di scavalcare il Milan finendo a -2 dalla zona Champions League.A 2022-2023 – 30ªCremonese-Empoli 1-0 4? Dessers Spezia-Lazio 0-3 36? rig. Immobile, 52? Felipe Anderson, 89? Marcos Antonio Bologna-Milan 1-1 1? Sansone, 40? Pobega (M) Napoli-Verona 0-0-Monza 0-1 78? Caldirola Lecce-Sampdoria 1-1 31? Ceesay, 75? Jesé (S) Torino-Salernitana 1-1 9? Vilhena (S), 57? Sanabria Sassuolo-Juventus 1-0 64? Defrel Roma-Udinese 3-0 37? Bove, 55? Lo. Pellegrini, 91? Abraham Fiorentina-Atalanta 1-1 37? Maehle (A), ...

