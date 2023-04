Serie A: Immobile ha un incidente stradale mentre viaggia con le figlie: si scontra con un tram e si frattura una costola (Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-16 14:05:24 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Serie A appena arrivata in redazione: El italiano Ciro Immobilecapitano della Lazio, ha subito questa domenica a Roma un incidente d’autoin cui ha viaggiato con il suo due figliequando si scontrano con un tram che potrebbe aver passato un semaforo rosso e questo lo ha causato una “frattura composta dell’undicesima costola destra”. “L’equipe medica della Lazio comunica che, oggi, dopo un incidente stradale, Il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma toracico alla colonna vertebrale e frattura composta dell’undicesima costola destra”, ha spiegato la Lazio. Ciro ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 17 aprile 2023) 2023-04-16 14:05:24 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: El italiano Cirocapitano della Lazio, ha subito questa domenica a Roma und’autoin cui hato con il suo duequando sino con unche potrebbe aver passato un semaforo rosso e questo lo ha causato una “composta dell’undicesimadestra”. “L’equipe medica della Lazio comunica che, oggi, dopo un, Il calciatore Ciroha riportato un trauma toracico alla colonna vertebrale ecomposta dell’undicesimadestra”, ha spiegato la Lazio. Ciro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Immobile, trauma alla colonna vertebrale e costola fratturata: salta il Torino, forse anche l’Inter - Corriere : Immobile: «Un incubo, se fossimo stati nella macchina piccola non so cosa poteva succedere» - OptaPaolo : 7 - Ciro Immobile è il terzo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra di gol in al… - FabioFalsitta : Proprio vero che in Italia ci sono persone di serie A e quelle di chi non conta niente grz anche ai giornalai tutti… - mrjaco83 : Come sempre, l’immancabile storia strappalacrime del vip ad un passo dalla tragedia, tra una bulimia di pathos e ac… -