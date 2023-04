Serie A Femminile, play off: la classifica. Inter Women resta inchiodata (Di lunedì 17 aprile 2023) Il quarto turno della seconda fase della Serie A Femminile volge al termine. Nell’ultima giornata disputata l’Inter Women perde duramente in casa contro la Roma (vedi report). Le ragazze di Guarino, che subiscono un’altra sconfitta, rimangono inchiodate al quarto posto e non sfruttano la sconfitta della Fiorentina per agganciare le viola in classifica. Di seguito le classifiche aggiornate, di poule scudetto e salvezza, di Serie A Femminile. classifica Serie A Femminile – Poule scudetto 1) Roma Femminile 57 2) Juventus Women 49 3) Fiorentina Femminile 384) Inter Women 35 punti 5) Milan Women ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Il quarto turno della seconda fase dellavolge al termine. Nell’ultima giornata disputata l’perde duramente in casa contro la Roma (vedi report). Le ragazze di Guarino, che subiscono un’altra sconfitta, rimangono inchiodate al quarto posto e non sfruttano la sconfitta della Fiorentina per agganciare le viola in. Di seguito le classifiche aggiornate, di poule scudetto e salvezza, di– Poule scudetto 1) Roma57 2) Juventus49 3) Fiorentina384)35 punti 5) Milan...

