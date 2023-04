Serie A, 30esima Giornata, Napoli-Verona 0-0: Commento Tecnico-Statistico (Di lunedì 17 aprile 2023) Nella 30esima Giornata di Serie A, Napoli-Verona 0-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'area di rigore avversaria o dal limite della medesima), 3-2; Primo Tempo, 0-1; Secondo Tempo, 3-1. Percentuali realizzative: 0% - 0%; Primo Tempo, 0% - 0%; Secondo Tempo, 0% - 0%. Finora, in 39 gare ufficiali (gare di coppa comprese), su 561 Azioni Salienti totali, 405 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 72,19%. Cioè, quasi ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del Napoli. Quindi annotiamo un rapporto di 3 a 1. La media a gara è di circa 10 azioni pericolose su circa 15 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 93 gol finora realizzati, la Percentuale Realizzativa Media si attesta sul 22,96% (93/405). Della medesima, tra il ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) NelladiA,0-0. Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'area di rigore avversaria o dal limite della medesima), 3-2; Primo Tempo, 0-1; Secondo Tempo, 3-1. Percentuali realizzative: 0% - 0%; Primo Tempo, 0% - 0%; Secondo Tempo, 0% - 0%. Finora, in 39 gare ufficiali (gare di coppa comprese), su 561 Azioni Salienti totali, 405 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 72,19%. Cioè, quasi ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del. Quindi annotiamo un rapporto di 3 a 1. La media a gara è di circa 10 azioni pericolose su circa 15 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 93 gol finora realizzati, la Percentuale Realizzativa Media si attesta sul 22,96% (93/405). Della medesima, tra il ...

Fiorentina - Atalanta, la MOVIOLA LIVE Commenta per primo Il posticipo del Franchi tra Fiorentina e Atalanta , in scena alle 20.45 , conclude la 30esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com: FIORENTINA - ATALANTA h. 20.45 GUIDA MONDIN - MASSARA IV: FELICIANI VAR: ... Fiorentina, Barone blinda Italiano: 'Sta bene qui, bisogna rispettare il lavoro e i contratti' Commenta per primo Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio della partita contro l'Atalanta, valida per la 30esima giornata di Serie A. Il dirigente viola si è soffermato anche sul futuro dell'allenatore Vincenzo Italiano: 'Bisogna rispettare il lavoro e i contratti. Vincenzo sta molto bene qui, siamo ... Serie A: Fiorentina - Atalanta LIVE alle 20.45 Commenta per primo Sfida europea nel posticipo del Monday Night, per concludere la 30esima giornata di Serie A. Alle 20.45 allo Stadio Franchi di Firenze la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronta l 'Atalanta di Gian Piero Gasperini , in un match mai banale, per la rivalità che si ...