Serie A 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori e i tabellini

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tutto pronto per l'inizio della. Un altro campionato è iniziato, e prima della sosta per i Mondiali, continua ad andare avanti a ritmi molto veloci. Il Milan Campione d'Italia proverà a bissare lo Scudetto dello scorso anno, ma Juventus, Inter, Napoli e Roma sono in agguato, chi uscirà vincitore alla fine? Qui di seguito,delle gare di tutte le giornate e la. LANapoli 75 Lazio 61 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 49 Juventus 44 (-15) Bologna 44 Fiorentina 42 Sassuolo 40 Udinese 39 Torino 39 Monza 37 Empoli 32 Salernitana 30 Lecce 28 Spezia 26 Hellas Verona 23 Cremonese 19 Sampdoria 16PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez ...

Le pagelle e highlights di Lecce - Sampodoria, gara valida per la trentesima giornata di/2023: Ravaglia è il migliore del match LECCE (4 - 3 - 3): Falcone 6; Gendrey 6 (44 st Romagnoli s.v.), Baschirotto 6, Umtiti 6, Gallo 5.5; Blin 6 (36 st Gonzalez 6), Hjulmand 6.5, Oudin ...Il match valido per la 30ª giornata di/2023 tra Atalanta e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 30° ...Le pagelle e highlights di Inter - Monza, gara valida per la trentesima giornata di/2023: Caldirola è il migliore del match INTER (3 - 5 - 2): 24 Onana 6; 36 Darmian 5.5 (dal 36 st 9 Dzeko s.v.), 6 De Vrij 6.5 (dal 5 st 15 Acerbi 6), 95 Bastoni 5.5; 2 Dumfries 5.5, 23 ...

SERIE A - Lo scontro diretto per l'Europa finisce in parità: Maehle porta in vantaggio la Dea nel primo tempo, Cabral pareggia su rigore nella ripresa. Palo di Biraghi su punizione. E nel recupero ...Fiorentina-Atalanta 1-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 30ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate anche ...