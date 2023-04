Serale di Amici 22, Arisa dispiaciuta per l’eliminazione di Federica: la dedica sui social (Di lunedì 17 aprile 2023) La cantante Federica Andreani ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi durante la quinta puntata del Serale di Amici 22 e la sua insegnante Arisa, che l’ha seguita dalle antipodi del suo percorso nel programma di Canale 5, ha voluto scrivere per lei una bellissima dedica, che ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram. Serale di Amici 22, le parole di Arisa per Federica Andreani Durante la puntata del Serale di Amici 22 di sabato 15 aprile 2023 è stata eliminata Federica Andreani, che ha perso al ballottaggio finale contro Ramon Agnelli, ballerino della squadra Zerbi-Celentano, ed ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi. La cantante ha salutato tutti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 aprile 2023) La cantanteAndreani ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi durante la quinta puntata deldi22 e la sua insegnante, che l’ha seguita dalle antipodi del suo percorso nel programma di Canale 5, ha voluto scrivere per lei una bellissima, che ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram.di22, le parole diperAndreani Durante la puntata deldi22 di sabato 15 aprile 2023 è stata eliminataAndreani, che ha perso al ballottaggio finale contro Ramon Agnelli, ballerino della squadra Zerbi-Celentano, ed ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi. La cantante ha salutato tutti ...

