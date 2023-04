Sequestrate al largo della Sicilia due tonnellate di cocaina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 17 aprile 2023) Duedi, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, sono statedalla Guardia di finanza del comando provinciale di Catania e del gruppo aeronavale di Messina, in mare, alcosta orientale. La droga era imballata, per evitare infiltrazioni d’acqua e l’inabissamento, in circa 70 colli galleggianti scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti. La Guardia di finanza di Catania ha sequestrato al1.600 panetti di. Erano nascosti in 70 colli galleggianti Il carico di, secondo quanto ha ricostruito la Guardia di finanza, era stato lasciato in mare da ...