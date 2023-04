Sequestrate a Genova 7 tonnellate di pesto dell’azienda Giovanni Rana: erano made in Usa (Di lunedì 17 aprile 2023) Le autorità sanitarie del porto di Genova hanno posto sotto sequestro oltre 7 tonnellate di “pesto salsa al basilico” provenienti Oltreoceano e prodotte nello stabilimento Rana Meal Solutions, proprietà della Giovanni Rana negli Stati Uniti. La notizia è riportata oggi dal quotidiano La Repubblica che riferisce come nel provvedimento di fermo, avvenuto il 27 gennaio scorso, le autorità italiane ipotizzano presunte irregolarità relative alla legge europea sugli alimenti e vogliono vederci più chiaro sul cliente finale di questa ingente partita di “pesto”. Contro tale decisione i legali dell’azienda italiana hanno presentato un ricorso al Tar della Liguria per l’annullamento del sequestro, contestando “la totale genericità dell’addebito, non è dato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Le autorità sanitarie del porto dihanno posto sotto sequestro oltre 7di “salsa al basilico” provenienti Oltreoceano e prodotte nello stabilimentoMeal Solutions, proprietà dellanegli Stati Uniti. La notizia è riportata oggi dal quotidiano La Repubblica che riferisce come nel provvedimento di fermo, avvenuto il 27 gennaio scorso, le autorità italiane ipotizzano presunte irregolarità relative alla legge europea sugli alimenti e vogliono vederci più chiaro sul cliente finale di questa ingente partita di “”. Contro tale decisione i legaliitaliana hanno presentato un ricorso al Tar della Liguria per l’annullamento del sequestro, contestando “la totale genericità dell’addebito, non è dato ...

