Senza luce, costretti a usare le candele: così un incendio drammatico ha ucciso un'anziana signora (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr – Palazzo Senza luce, costretti a usare le candele. così un'anziana signora, a Roma, ha perso la vita, come riportato da Tgcom24. Senza luce elettriche usano le candele: e scoppia l'incendio La tragedia si consuma nel quartiere del Pigneto, in un palazzo dove la luce elettrica era stata sostituita dalle candele, il che ha provocato un tremendo incendio al quale non è sopravvissuta un'anziana signora di 76 anni. Forse per risparmiare sulla bolletta, certamente a causa del buio, la candela doveva sostituire l'illuminazione elettrica. La donna viveva insieme al marito di 77 anni e al figlio ...

