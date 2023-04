Senza luce, costretti a usare le candele: così un incendio drammatico ha ucciso un'anziana signora (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr - Palazzo Senza luce, costretti a usare le candele. così un'anziana signora , a Roma, ha perso la vita, come riportato da Tgcom24 . Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr - Palazzoleun', a Roma, ha perso la vita, come riportato da Tgcom24 .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvatore_irato : RT @GuernseyJuliet: #parole e #arte x #petlovers “Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce… - Elaloren5 : RT @LupoSolo3: Tutto si sposta L'anima prende luce Il cuore batte senza sosta Le domande cedono per amore Unica la risposta Sfuggente Ma s… - IlPrimatoN : Le fiamme divampate dalla camera da letto - gual89 : Ritrovare le note giuste. Un dramedy di crisi esistenziale tra un passato irrisolto e un presente senza colori. La… - aspettaaspetta : @GenoveffaPunto @suorconsiglia No, ma contesto la frase detta da Pietro. Insinua senza prova alcuna, solo fango sen… -