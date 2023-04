Senseable City, Fontana: "Ghetti e divisioni realtà da superare con nuovi modelli di convivenza" (Di lunedì 17 aprile 2023) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - “Il vecchio modello di socialità è un modello che ha dimostrato di essere superato. I Ghetti, le divisioni, sono realtà che devono essere superate da nuovi modelli di convivenza” Queste le parole di Attilio Fontana intervenuto durante l'evento “Dalle Smart City alle Senseable City, organizzato da Fnm, il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. L'evento, che si è svolto oggi al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, è stato anche l'occasione per il Gruppo per presentare gli scenari verso cui evolveranno le città e i servizi di mobilità. “Regione Lombardia è sicuramente una delle regioni più importanti d'Europa, una delle regioni che si deve quindi anche fare carico ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - “Il vecchio modello di socialità è un modello che ha dimostrato di essere superato. I, le, sonoche devono essere superate dadi” Queste le parole di Attiliointervenuto durante l'evento “Dalle Smartalle, organizzato da Fnm, il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. L'evento, che si è svolto oggi al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, è stato anche l'occasione per il Gruppo per presentare gli scenari verso cui evolveranno le città e i servizi di mobilità. “Regione Lombardia è sicuramente una delle regioni più importanti d'Europa, una delle regioni che si deve quindi anche fare carico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaCortiAC : Senseable City, Fontana: 'Ghetti e divisioni realtà da superare con nuovi modelli di convivenza'… - ginugiola : #BelvedereExperience Palazzo #Lombardia ?? Convegno @FNM_Group Da #smartcity a senseable #city #LectioMagistralis… - development_rt : RT @ginugiola: #Welcome in @RegLombardia Belvedere Palazzo #Lombardia ospita @FNM_Group da #smartcity a… - franco_sala : RT @ginugiola: #Welcome in @RegLombardia Belvedere Palazzo #Lombardia ospita @FNM_Group da #smartcity a #senseable #city regione con te a… - ginugiola : #Welcome in @RegLombardia Belvedere Palazzo #Lombardia ospita @FNM_Group da #smartcity a #senseable #city regione… -