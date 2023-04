“Sei sul tuo bellissimo Appaloosa”, il gesto d’amore di Paul prima della morte di Linda McCartney | Memories (Di lunedì 17 aprile 2023) Trattenere le lacrime è impossibile, se per un attimo lasciamo perdere i nostri tormenti personali e tentiamo di empatizzare con Paul McCartney nella sua ultima notte prima della morte di Linda McCartney. Due amanti poetici e liberi che si sono promessi l’eternità fino alla fine in quel maledetto 17 aprile 1998 quando gli occhi di Linda si spengono per sempre. Lo ha ricordato lo stesso ex Beatles, nel suo primo discorso pubblico dopo la morte della sua Linda Eastman. Non una semplice moglie, ma una compagna d’avventure: ha militato con lui negli Wings, gli è rimasta accanto per tutti gli anni in cui sono stati uniti in matrimonio. Una coppia inseparabile. Per questo Paul, in quel ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Trattenere le lacrime è impossibile, se per un attimo lasciamo perdere i nostri tormenti personali e tentiamo di empatizzare connella sua ultima nottedi. Due amanti poetici e liberi che si sono promessi l’eternità fino alla fine in quel maledetto 17 aprile 1998 quando gli occhi disi spengono per sempre. Lo ha ricordato lo stesso ex Beatles, nel suo primo discorso pubblico dopo lasuaEastman. Non una semplice moglie, ma una compagna d’avventure: ha militato con lui negli Wings, gli è rimasta accanto per tutti gli anni in cui sono stati uniti in matrimonio. Una coppia inseparabile. Per questo, in quel ...

