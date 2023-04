“Sei favorevole alle armi in Ucraina?”. Il sondaggio che spacca l’Italia (Di lunedì 17 aprile 2023) La guerra in Ucraina sta letteralmente spaccando a metà il Paese, tra chi è a favore all’invio di armi ed al mantenimento delle sanzioni e chi, al contrario, mantiene posizioni più “pacifiste”. Questa polarizzazione è stata ben rappresentata da un sondaggio di Demos per il quotidiano La Repubblica, che ha impartito su una scala da 1 a 10 gli orientamenti tra gli elettori sul conflitto alle porte dell’Europa. Il dato più sorprendente riguarda sicuramente la Lega di Matteo Salvini. Dopo le incertezze dell’esponente di punta Romeo, tradizionalmente ben restio dal sostenere un approccio totalmente filo-ucraino, ecco che gli elettori del Carroccio mostra una netta posizione a sostegno di Kiev. Il 60 per cento, infatti, è a favore delle sanzioni, mentre il 65 per cento è per l’invio degli aiuti militari ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 aprile 2023) La guerra insta letteralmentendo a metà il Paese, tra chi è a favore all’invio died al mantenimento delle sanzioni e chi, al contrario, mantiene posizioni più “pacifiste”. Questa polarizzazione è stata ben rappresentata da undi Demos per il quotidiano La Repubblica, che ha impartito su una scala da 1 a 10 gli orientamenti tra gli elettori sul conflittoporte dell’Europa. Il dato più sorprendente riguarda sicuramente la Lega di Matteo Salvini. Dopo le incertezze dell’esponente di punta Romeo, tradizionalmente ben restio dal sostenere un approccio totalmente filo-ucraino, ecco che gli elettori del Carroccio mostra una netta posizione a sostegno di Kiev. Il 60 per cento, infatti, è a favore delle sanzioni, mentre il 65 per cento è per l’invio degli aiuti militari ...

