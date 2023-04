«Sei come Ebola, ucciditi»: la classe delle medie che rischia l’indagine per stalking e incitazione al suicidio (Di lunedì 17 aprile 2023) Un gruppo di 15 studenti di una scuola media di Latina rischia un’indagine per stalking e incitazione al suicidio. Sette di loro sono stati segnalati alla procura dei minorenni di Roma. Perché avrebbero trasformato una chat di classe su Whatsapp in uno strumento di tormento nei confronti di una 13 enne loro compagna. Il nome della chat era Anti-Ebola. Ed è stato scelto proprio per discriminare la ragazzina. «Lei come l’Ebola, lei che è da evitare come una malattia, deve togliersi di mezzo. Si dovrebbe suicidare», è uno dei messaggi. Per tre mesi è stata trascinata a sua insaputa nelle conversazioni quotidiane. Nelle quali si creavano anche prove che i partecipanti dovevano superare. come lo “strusciamento senza ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Un gruppo di 15 studenti di una scuola media di Latinaun’indagine peral. Sette di loro sono stati segnalati alla procura dei minorenni di Roma. Perché avrebbero trasformato una chat disu Whatsapp in uno strumento di tormento nei confronti di una 13 enne loro compagna. Il nome della chat era Anti-. Ed è stato scelto proprio per discriminare la ragazzina. «Leil’, lei che è da evitareuna malattia, deve togliersi di mezzo. Si dovrebbe suicidare», è uno dei messaggi. Per tre mesi è stata trascinata a sua insaputa nelle conversazioni quotidiane. Nelle quali si creavano anche prove che i partecipanti dovevano superare.lo “strusciamento senza ...

