Sei cliente mobile WindTre? A te Super fibra costa meno (Di lunedì 17 aprile 2023) Se sei cliente mobile WindTre e vuoi diventarlo anche sul fisso, la tariffa Super fibra per navigare senza limiti a velocità fino a 2,5 Gbps in download a te costa molto meno e in più avrai anche un anno di Amazon Prime. Le tariffe per la fibra sono per tutti, non solo per i già clienti, e anche per loro dodici mesi di abbonamento ad Amazon Prime oltre a giga illimitati sul cellulare per tutta la famiglia. Passa a ho: 130 GB e tutto illimitato a 6,99€ fino al 30 aprile Per cliente mobile WindTre, Super fibra a 22,99€ Sono quattro le tariffe fibra WindTre che si possono attivare in base alle proprie esigenze e di queste due si ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 17 aprile 2023) Se seie vuoi diventarlo anche sul fisso, la tariffaper navigare senza limiti a velocità fino a 2,5 Gbps in download a temoltoe in più avrai anche un anno di Amazon Prime. Le tariffe per lasono per tutti, non solo per i già clienti, e anche per loro dodici mesi di abbonamento ad Amazon Prime oltre a giga illimitati sul cellulare per tutta la famiglia. Passa a ho: 130 GB e tutto illimitato a 6,99€ fino al 30 aprile Pera 22,99€ Sono quattro le tariffeche si possono attivare in base alle proprie esigenze e di queste due si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannifioreGF : Sei cliente mobile #WindTre? A te #Superfibra costa meno - Cristin39197148 : @lareginaderoma Ma regina proprio tu la critichi che sei una cliente di Uris. Ma perchè disprezzare così una ragazz… - AltairPar : Come si fa a trattenere i clienti? Se sei @PayPal cerchi scuse per non chiuderlo quando il cliente te lo chiede, be… - mattiatoio : @FraPol2 Ci sarà un motivo sul perché le macchine si fermano quando tua madre cammina per strada no? Forse sei figl… - leviIith : poi tipo oggi una cliente che si stava alterando perché letteralmente volevo farle lo sconto più conveniente per le… -