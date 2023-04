Segna e ‘silenzia’ la curva | Maehle ammonito per l’esultanza

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ammonizione per eccesso di esultanza: è successo anche questo nella serata non certo pacifica della partita tra Fiorentina e Atalanta. Protagonista Joakim, dopo aver sbloccato il match al 37’ del primo tempo. Dopo il tocco di punta che hato il provvisorio 0-1, il danese ha festeggiato scivolando in ginocchio verso la bandierina, portandosi un dito alla bocca in segno di silenzio. Gesto che non è piaciuto allaFiesole, il cuore del tifo viola più caldo, proprio sotto la qualeera scivolato. L’arbitro Marco Guida lo ha ritenuto un atteggiamento provocatorio e quindi antisportivo, rifilandogli un cartellino giallo. Era già successo anche ad Ademola Lookman quest’anno di essereper lo stesso motivo a Udine, anche se probabilmente fu un malinteso poiché il nigeriano aveva ...