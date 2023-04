SE POTESSI DIRTI ADDIO | AL VIA LE RIPRESE DELLA SERIE CON GARKO-SAFRONCIK

(Di lunedì 17 aprile 2023) Al via ledi “Se”, latv di Canale 5 – prodotta da Jeki Production per Mediaset – che segna il ritorno alla fiction di Gabriele Anna. Proprio in questi giorni, è stato battuto il primo ciakdiretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.torna, a 6 anni di distanza dall’ultimo impegno sul set targato Mediaset, nelle vesti di Marcello, un uomo affascinante che ha perso la memoria. Proverà a recuperarla con l’aiutobella neuropsichiatra Elena – impersonata da Anna– a sua volta alla ricerca del responsabilemorte del marito. I due lotteranno insieme per portare alla luce la drammatica ...

GiusCandela : Sono iniziate le riprese di 'Se potessi dirti addio', nuova fiction Mediaset diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izz… - BingyNews : Se Potessi Dirti Addio: Al via le riprese della nuova fiction con #GabrielGarko e #AnnaSafroncik - bubinoblog : SE POTESSI DIRTI ADDIO: AL VIE LE RIPRESE DELLA SERIE DI CANALE 5 CON GARKO-SAFRONCIK

