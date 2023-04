Se non paghi una multa potresti perdere la casa: ecco le nuove durissime regole (Di lunedì 17 aprile 2023) Attenzione all’ondata di pignoramenti facili. I debitori si trovano in una situazione più dura e lo Stato non li tutela. Tanti Italiani sono nei guai con cartelle esattoriali non pagate. La legge è dura su questo fronte e se non si paga la cartella esattoriale è meglio sapere prima le pesanti conseguenze alle quali si va incontro. I debiti sono una brutta bestia e portano guai specie se si accumulano nel tempo. Per una multa rischi di perdere casa – ilovetrading.itLe statistiche indicano che la situazione globale debitoria degli italiani è pessima perché tante famiglie hanno debiti piccoli e grandi anche con la Pubblica Amministrazione. Una cartella esattoriale non è altro che un atto esecutivo con il quale il debitore viene pungolato a risolvere il suo debito con un altro cittadino o con la pubblica amministrazione. Si tratta di un ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 17 aprile 2023) Attenzione all’ondata di pignoramenti facili. I debitori si trovano in una situazione più dura e lo Stato non li tutela. Tanti Italiani sono nei guai con cartelle esattoriali non pagate. La legge è dura su questo fronte e se non si paga la cartella esattoriale è meglio sapere prima le pesanti conseguenze alle quali si va incontro. I debiti sono una brutta bestia e portano guai specie se si accumulano nel tempo. Per unarischi di– ilovetrading.itLe statistiche indicano che la situazione globale debitoria degli italiani è pessima perché tante famiglie hanno debiti piccoli e grandi anche con la Pubblica Amministrazione. Una cartella esattoriale non è altro che un atto esecutivo con il quale il debitore viene pungolato a risolvere il suo debito con un altro cittadino o con la pubblica amministrazione. Si tratta di un ...

