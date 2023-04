Se hai qualche zucchina metti tutto a crudo in teglia. Sarà più buona di quella classica (Di lunedì 17 aprile 2023) Parmigiana di zucchine: metti tutto a crudo in teglia. Sarà più buona di quella classica Se ami le zucchine ti consiglio di provare la parmigiana di zucchine. Il sapore di quella alle melanzane ormai ti ha stufato? Allora prova a cucinare la ricetta qui di seguito e farai felice il palato di tutta la famiglia. Ogni porzione servita a tavola Sarà leggerissima infatti questa parmigiana bianca non ha bisogno di alcun tipo di frittura. Infatti le zucchine vanno semplicemente sistemate a crudo nella teglia. Se sei curiosa devi dirigerti in cucina e cominciare a metterti all’opera. Ah, quasi dimenticavo: se vuoi puoi cuocere la tua parmigiana di zucchine anche in padella in modo tale da non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 17 aprile 2023) Parmigiana di zucchine:inpiùdiSe ami le zucchine ti consiglio di provare la parmigiana di zucchine. Il sapore dialle melanzane ormai ti ha stufato? Allora prova a cucinare la ricetta qui di seguito e farai felice il palato di tutta la famiglia. Ogni porzione servita a tavolaleggerissima infatti questa parmigiana bianca non ha bisogno di alcun tipo di frittura. Infatti le zucchine vanno semplicemente sistemate anella. Se sei curiosa devi dirigerti in cucina e cominciare a metterti all’opera. Ah, quasi dimenticavo: se vuoi puoi cuocere la tua parmigiana di zucchine anche in padella in modo tale da non ...

