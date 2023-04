Scudetto Napoli, Manfredi: “Sarà festa popolare. Sulla pace tra De Laurentiis e gli ultras…” (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Sindaco di Napoli, Gaetano Mandredi, si è soffermato sui festeggiamenti per lo Scudetto e Sulla pace fatta in seguito all’incontro tra De Laurentiis e gli ultras. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è espresso riguardo i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto del Napoli: “Stiamo lavorando per organizzare una grande festa popolare, che sia distribuita nella città e anche nell’area metropolitana di Napoli, venendo gestita nel massimo della sicurezza e della partecipazione”, ha dichiarato il primo cittadino. La celebrazione vedrà la partecipazione di numerosi artisti e tifosi, con collegamenti internazionali ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Sindaco di, Gaetano Mandredi, si è soffermato sui festeggiamenti per lofatta in seguito all’incontro tra Dee gli ultras. Il Sindaco di, Gaetano, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si è espresso riguardo i festeggiamenti per la vittoria dellodel: “Stiamo lavorando per organizzare una grande, che sia distribuita nella città e anche nell’area metropolitana di, venendo gestita nel massimo della sicurezza e della partecipazione”, ha dichiarato il primo cittadino. La celebrazione vedrà la partecipazione di numerosi artisti e tifosi, con collegamenti internazionali ...

