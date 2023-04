Scudetto alla Lazio: la tabella di un tifoso diventa virale (Di lunedì 17 aprile 2023) La Lazio vincerà lo Scudetto, un tifoso capitolino imita gli juventini e stila una tabella con i pronostici a favore della squadra di Sarri. La Lazio è pronta a fare la rimonta fino allo Scudetto secondo un pronostico diventato virale sul web. Nonostante il Napoli di Luciano Spalletti comandi la classifica del campionato con 75 punti, quattordici in più rispetto alla Lazio di Maurizio Sarri, la rimonta della squadra biancoceleste, con sette vittorie nelle ultime otto gare, ha portato un tifoso a creare una tabella sui social che sta facendo il giro del web. Secondo il pronostico del tifoso biancoceleste, che ha imitato la famosa tabella juventina, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) Lavincerà lo, uncapitolino imita gli juventini e stila unacon i pronostici a favore della squadra di Sarri. Laè pronta a fare la rimonta fino allosecondo un pronosticotosul web. Nonostante il Napoli di Luciano Spalletti comandi la classifica del campionato con 75 punti, quattordici in più rispettodi Maurizio Sarri, la rimonta della squadra biancoceleste, con sette vittorie nelle ultime otto gare, ha portato una creare unasui social che sta facendo il giro del web. Secondo il pronostico delbiancoceleste, che ha imitato la famosajuventina, ...

