Scossa di terremoto in Umbria, nessun crollo ma tanta paura (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Nuova Scossa di terremoto in Umbria, precisamente nella zona di Umbertide, epicentro del sisma del 9 marzo scorso. Secondo una prima rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la Scossa ha avuto magnitudo 3.3 ed è avvenuta a una profondità di nove chilometri. La Scossa è stata chiaramente distinta dalla popolazione. Evacuate le scuole per le quali il Comune di Umbertide ha disposto in via precauzionale la chiusura per oggi e domani. Non si sono registrati crolli. Leggi su agi (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Nuovadiin, precisamente nella zona di Umbertide, epicentro del sisma del 9 marzo scorso. Secondo una prima rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia laha avuto magnitudo 3.3 ed è avvenuta a una profondità di nove chilometri. Laè stata chiaramente distinta dalla popolazione. Evacuate le scuole per le quali il Comune di Umbertide ha disposto in via precauzionale la chiusura per oggi e domani. Non si sono registrati crolli.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ULTIM'ORA Trema la terra a Napoli. Scossa di #terremoto avvertita poco fa: - RaiNews : Il terremoto è stato registrato questa mattina, poco prima delle 9 magnitudo di 3.3 - Corriere : Terremoto a Napoli: nuova scossa in mattinata nei Campi flegrei - danyrossoverde : GdS: 'Cosenza, emergenza difesa in vista di Perugia'te pareva con quel buco de c….. una volta il terremoto una volt… - ro_co_fr : RT @fanpage: Scossa di #terremoto in Umbria, a Umbertide -